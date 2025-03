Explosionsgefahr nach Kupferdiebstahl in Gelsenkirchen • In Gelsenkirchen ist Gas in einem unbewohnten Haus ausgetreten. Der Grund: Kupferdiebe hatten Rohre abgesägt und so für den Gasaustritt gesorgt. Die Folge: Häuser in der Straße wurden evakuiert und die Straße musste aufgerissen werden, um weiteren Austritt zu verhindern.

Spaß an Sport am "Open Sunday" • In Ruhrgebietsstädten wie etwa Essen, Oberhausen und Gelsenkirchen sind heute die Sporthallen und Pausenhöfe von einigen Grundschulen geöffnet. Das Angebot heißt "Open Sunday". In den ohnehin sonntags leerstehenden Sporthallen sollen auch die Kinder Spaß an Sport bekommen, die nicht in einem Sportverein sind. Als Aufsicht mit dabei sind Jugendliche aus Vereinen oder Sportler von der Uni Duisburg Essen.