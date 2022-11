Der seltene Kleine Wasserfrosch ist der Lurch des Jahres 2023

Das teilte die Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde ( DGHT ) mit Sitz im niedersächsischen Salzhemmendorf mit.

Der Wasserfrosch und der Teichfrosch sind kaum zu unterscheiden

Der kleine Wasserfrosch ähnelt dem verbreiteten Teichfrosch

Der Kleine Wasserfrosch (Latein: Pelophylax lessonae) ist grasgrün gefärbt, es gibt aber auch Farbvarianten in blaugrün oder braun. Die Art ist eher in kleineren und nährstoffarmen Gewässern wie Waldmoorweihern heimisch. Allerdings ähnelt diese kleinste Grünfroschform in Mitteleuropa äußerlich stark dem Teichfrosch. Deshalb kann er nur von Spezialisten über Form und Größe des Fersenhöckers sicher bestimmt werden.

Axel Kwet, Geschäftsführer der Deustchen Gesselschaft für Herpetologie und Terrarienkunde

" Es ist nicht einfach mit den Wasserfröschen in Deutschland ", sagt auch der DGHT -Geschäftsführer Axel Kwet aus Fellbach bei Stuttgart. Drei äußerlich sehr ähnliche Arten besiedelten die Uferzonen. Besser bekannt sei der häufige Teichfrosch, der im Frühsommer durch lautstarke Konzerte am Gartenteich auffalle. " Zwischen den beiden Arten zu unterscheiden, gelingt selbst Biologen nicht immer - zumal mit dem größeren Seefrosch noch ein dritter Vertreter in Deutschland vorkommt ", sagt Kwet.