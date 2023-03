Kanzler Scholz zum Krieg in der Ukraine: "Mit der Waffe an der Schläfe lässt sich nicht verhandeln"

"Liefern Sie keine Waffen an den Aggressor Russland "

Gleichzeitig warnte der Kanzler China: "Nutzen Sie Ihren Einfluss in Moskau, um auf den Rückzug russischer Truppen zu drängen. Und liefern Sie keine Waffen an den Aggressor Russland." Zwar lobte der Kanzler, dass sich Präsident Xi Jinping "gegen jede Drohung mit Atomwaffen" gestellt habe. Aber es sei "enttäuschend", dass Peking beim jüngsten Treffen der G20-Finanzminister in Indien nicht mehr zu einer "klaren Verurteilung des russischen Angriffs bereit gewesen sei."