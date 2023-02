Ein Jahr "Zeitenwende": Was ist bisher passiert?

Doch die Lieferungen erzeugen Lücken: Heeresinspekteur Alfons Mais stellte kürzlich klar, dass die 100 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen nicht ausreichen würden, um die Bundeswehr - auch, nachdem so viel an die Ukraine abgegeben wurde - schlagkräftig aufzustellen. Schon vor einem Jahr, als der russische Angriff auf die Ukraine gerade begann, hatte Mais gewarnt: Die Bundeswehr stehe " mehr oder weniger blank da" .

Auch André Wüstner, Chef des Bundeswehrverbands, mahnte in der "Bild am Sonntag": Der Konflikt mit Russland könne noch lange dauern, daher müsse die Bundeswehr schneller aufgerüstet werden. Die Materiallücken durch die Lieferungen an die Ukraine seien nicht ansatzweise geschlossen, sagte Wüstner demnach, auch Leopard-Panzer müssten schnell nachbestellt werden.

Rüstungsindustrie wartet auf Aufträge

Ein Panzer vom Typ Leopard-2A6

Für die deutsche Rüstungsindustrie ist Krieg ein Riesengeschäft. Die 100 Milliarden Euro Sonderetat sorgten dort für Hochstimmung. Doch mittlerweile klingen die Verantwortlichen frustriert: Bislang kämen kaum Aufträge von der Bundesregierung, sagte Hans-Christoph Atzpodien, Chef des Bundesverbands der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie (BDSV), der Deutschen Presseagentur. Von den 100 Milliarden seien bislang nur ein kleiner Teil abgerufen worden.

Anfang Januar antwortete das Bundesfinanzministerium auf eine Anfrage der CDU im Bundestags, dass 2022 kein Geld aus dem Sondervermögen geflossen sei. Es seien aber für 2023 zehn Verträge in Höhe von insgesamt rund 10 Millionen Euro mit Unternehmen abgeschlossen worden.