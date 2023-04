Schlägerei in Düsseldorfer Hotel: Ein Verletzter und eine demolierte Lobby

Mit mehr als 50 Einsatzkräften rückte die Polizei in Düsseldorf zu der Schlägerei in dem Hotel im Medienhafen aus. Dass es einen Schuss gab, habe sich aber nicht bestätigt, so die Ermittler.

Beim Eintreffen der Einsatzwagen war ein Großteil der insgesamt zwölf Beteiligten, darunter eine Frau, bereits aus dem Luxushotel geflohen. Fünf Menschen wurden vorläufig festgenommen und werden jetzt vernommen, die anderen Beteiligten werden gesucht.

Ursache des Streits unklar

Zur Ursache des Streits habe noch niemand etwas sagen wollen. Der Schaden: ein Verletzter durch einen Schlag auf den Kopf und eine sehr demolierte Hotellobby – bei dem Streit ging nach Polizeiangaben viel Glas und Mobiliar zu Bruch.

