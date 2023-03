Zu wenig geheizt: Schimmel in vielen Wohnungen

Schon vor Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine stiegen die Preise für Heizöl und Gas. Nach der Invasion der russischen Armee in das Nachbarland gingen die Energiepreise in Deutschland durch die Decke. Viele Menschen in NRW versuchen seitdem, im Haushalt Strom, Gas und Öl zu sparen. Unter anderem beim Heizen.