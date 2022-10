"Trumps Wahrheit" jetzt im Google Play Store

Präsenz auf Mobilgeräten wichtig

Doch Social Networks sind heute vor allem auf Mobilgeräten erfolgreich. Da Apple und Google "Truth Social" lange nicht in die App-Stores gelassen haben, war "Truth Social" lange Zeit eher ein Flop – und damit alles andere als eine Alternative zu Twitter. Etwas zu posten macht nur Sinn, wenn es viele Menschen lesen und darauf reagieren können. Ganz besonders für Donald Trump.

Doch nun hat auch Google die Zulassung für den Play Store ausgesprochen hat. Damit kann Trump nun alle Mobilgeräte erreichen, denn bereits seit Februar 2022 ist die Trump-App in Apples App-Store zu haben (allerdings nur in den USA). Google hatte sich länger als Apple geweigert. Wegen Bedenken, dass die Nutzungsbedingungen der Plattform nicht eingehalten werden.

Problematische Inhalte können nun gemeldet werden

Truth Social musste in seiner App eine Funktion vorsehen, die es Nutzerinnen und Nutzern erlaubt, direkt in der App möglicherweise problematische Inhalte melden zu können. Weil das Konzept von Truth Social das nicht vorgesehen hat - Trump wollte angeblich jedwede "Zensur", also Kontrolle eigentlich unterbinden - hatte Google die Zulassung im Play Store zuletzt Ende August noch verwehrt. Jetzt sind solche Maßnahmen vorgesehen.

Truth Social musste sich außerdem verpflichten, die verschiedenen Richtlinien zur Abwehr von Gewaltaufrufen, Hass und Hetze auch in der App durchzusetzen. Offensichtlich sind die Gatekeeper des Google Play Store jetzt mit den Maßnahmen einverstanden. Das ist nun offenbar so weit geschehen, dass die App die Zulassung bekommen hat. Zwischenzeitlich boten die Entwickler einen Umweg an, über den Interessierte die App trotz der Blockade im Play Store von der Website laden konnten. Außerdem war die App im Samsung Galaxy Store verfügbar. In Apples App Store gibt es Truth Social schon länger.

Rückenwind für möglichen Wahlkampf von Trump

Die Hälfte der Amerikaner benutzt Smartphones mit Android-Betriebssystem (bei uns sind es sogar etwa 70 Prozent). Googles Entscheidung könnte deutlichen Rückenwind für einen möglichen Wahlkampf von Trump bedeuten. Denn so hat der Ex-Präsident wieder ein Kommunikationswerkzeug in der Hand, das einfach zu bedienen und leicht erhältlich ist. Zwar würde das prinzipiell auch mit "Telegram" gehen, aber längst nicht alle Menschen wollen diese Messenger-App nutzen.

Bislang wird das Netzwerk kaum genutzt

In den USA steht "Truth Social" nun auf allen Mobilgeräten zur Verfügung. Doch nur vergleichsweise wenige Trump-Anhänger nutzen das Netzwerk. Die Öffentlichkeit nimmt das Netzwerk kaum wahr. Praktisch kein Posting hat es bislang in die traditionellen Medien geschafft.