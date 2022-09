Man macht sich als ganz normaler Benutzer verständlicherweise kaum Gedanken darüber. Aber wie kommen eigentlich all die Daten aus der Firmenzentrale von Google in Kalifornien auf unsere Rechner? Wie schafft es eine E-Mail in so kurzer Zeit von Krefeld nach Sydney? Und wie ist es möglich, praktisch live mit Menschen in Übersee zu sprechen?

Ohne Unterseekabel wäre das Internet von heute nicht mehr denkbar. Rund 95 Prozent des globalen Datenverkehrs im Internet läuft durch spezielle Datenkabel, die in den Weltmeeren versenkt sind und die Welt so mit einem dichten Datennetz überzieht.

Rund 500 Unterseekabel bereits im Einsatz

Solche Datenkabel sind armdick, manche haben sogar den Umfang eines Oberschenkels. Das Meiste davon sind diverse Schutzschichten, um die eigentlichen Datenkabel – früher Kupfer, heute feine Glasfaser – ausreichend zu schützen vor Kälte, an den Kabel knabbernden Tieren oder unachtsam ins Wasser geworfenen Ankern.

Seekabel sind mehrere Tausend Kilometer lang und gut vor üblichen Umwelteinflüssen geschützt

Viele dieser Kabel sind etliche Tausende Kilometer lang. Rund 500 solcher Unterseekabel gibt es mittlerweile. Aneinandergereiht könnte man damit 30 Mal den Äquator umwickeln. Und es werden immer mehr.

Europa betreibt wenige Datenleitungen

Ein zunehmendes Problem: Die meisten dieser Kabel werden heute von US -Konzernen wie Google, Facebook, Microsoft oder Amazon verlegt – oder von chinesischen Unternehmen wie Huawei. Die haben die Kontrolle über die Strecken, die Kabel selbst und natürlich auch über die Daten, die durch sie transportiert werden.

Aktuell bauen die Chinesen eine Datentrasse namens "Peace", die über 12.000 Kilometer lang ist und Asien mit Pakistan, Afrika und Europa verbindet. Die künftig kürzeste Datenroute von Europa nach Asien. Mit gigantischer Kapazität: Die Datenkabel können 90.000 Stunden Netflix-Inhalte pro Sekunde(!) übertragen.

Chinesische Unternehmen ziehen eine neue "Seidenstraße": Eine 12.000 Kilometer lange Datentrasse verbindet Asien mit Europax