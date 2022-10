BookTok: Wie Bücher ausgerechnet auf TikTok trenden

Auf TikTok muss normalerweise alles ganz schnell gehen: Wer nicht in den ersten Sekunden sein Publikum neugierig macht – oder noch besser: fasziniert –, hat schon verloren. Der Daumen wischt erbarmungslos weiter, zum nächsten Video. Eine Aufmerksamkeitsspanne, die nur wenige Sekunden beträgt. Dass jetzt ausgerechnet auf einem derart schnelllebigen Medium Bücher gefeiert werden, überrascht ein wenig.

#BookTok : Bücher feiern und besprechen

Aber man kann nicht von einem Strohfeuer sprechen: Schon seit Monaten wächst die Zahl der Videos, die unter dem Hashtag #BookTok zu finden sind. Videos, in denen User zeigen, was sie gerade lesen, was sie unbedingt noch lesen wollen – oder auch ihr Buchregal herzeigen. "Bookshelf Tour", wird das genannt.

Vanessa zum Beispiel – eine der populärsten BookTokerinnen in Deutschland, hat ihr Regal nicht nach Autor, Themen oder Erscheinungsdatum sortiert, sondern farblich. Das passt dann doch wieder in die knallbunte Welt des TikTok-Imperiums, das zum chinesischen Konzern ByteDance gehört. Anders als auf Instagram gibt es hier ausschließlich Videos zu sehen. Und eben immer mehr haben mit Büchern zu tun.

Über 85 Milliarden Views

Ein einschneidender Erfolg: Über 85 Milliarden Views von Videos, die als #BookTok gekennzeichnet sind. Die jungen Frauen filmen sich, wie sie die letzten 100 Seiten des neuesten Romans lesen – und alle anderen können so miterleben, was das Buch mit anderen macht. Ein Trick, der funktioniert: TikTok Algorithmen bevorzugen Videos, die Emotionen wecken – und zeigen solche Videos mehr Menschen.

Natürlich gibt es auch Buchbesprechungen, aber immer in der gewohnten TikTok-Kürze. Die Zuschauerinnen und Zuschauer bekommen eine Menge Cover zu sehen – und das weckt Begehrlichkeiten. Längst drapieren einschlägige Buchhändler im Eingangsbereich vor allem jene Werke, die gerade auf BookTok trenden.

Buchhandel profitiert vom Hype auf TikTok

Das bestätigt mir auch Dr . Maximalian Hugendubel, Geschäftsführer der gleichnamigen Buchhandlungen in München: " Bücher bei TikTok sind ein riesiger Trend. Wir sehen das insbesondere bei den Abverkäufen. Es lassen sich Kundengruppen ansprechen, die bislang in der Buchhandlung so nicht fündig geworden sind. " Es kann keinen Zweifel geben: Der Trend BookTok beflügelt die Umsätze.