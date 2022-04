Gas-Lieferstopp für Polen und Bulgarien: Wann ist Deutschland dran?

Wie bezahlt Deutschland das russische Gas?

Weiterhin mit Euro und Dollar. Putin hatte in einem Telefonat mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zugesichert, dass Deutschland auch in Zukunft in westlichen Währungen zahlen darf. Unklar ist, ob Deutschland auf eine weitere russische Forderung eingehen wird: Die Bezahlung soll künftig über ein neues Konto bei der Gazprombank abgewickelt werden. So könnte Deutschland wie bisher in Euro oder Dollar bezahlen. Die Bank konvertiert den Betrag in Rubel, kauft die Währung an der Moskauer Börse und überweist das Geld dann an Gazprom.

Die EU-Kommission hatte am Freitag (22.04.2022) erklärt, mit einem solchen Verfahren würden die Sanktionsbestimmungen wohl nicht verletzt.