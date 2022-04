Welche Folgen hätte ein Energie-Embargo für NRW?

NRW-SPD: Embargo würde Arbeitsplätze gefährden

Der SPD -Spitzenkandidat für die NRW -Landtagswahl, Thomas Kutschaty betont gegenüber dem WDR , Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) habe den richtigen Weg eingeschlagen. " Ein Energie-Embargo ist eine moralisch höchst richtige Forderung. Zur Wahrheit gehört zugleich, dass ein solches Embargo erheblich Auswirkungen auf die nordrhein-westfälische Industrie und Wirtschaft hätten. " Lieferketten und Wertschöpfung würden zusammenbrechen und Arbeitsplätze gefährdet. Dadurch sieht Kutschaty die Akzeptanz eines Embargos gefährdet: " Sanktionen sind nur gut, wenn sie durchgehalten werden können. "

NRW-Grüne: Habecks Weg ist richtig

Auch von den NRW-Grünen kommt volle Rückendeckung für den Kurs der Bundesregierung. Ihre Spitzenkandidatin und Landesvorsitzende Mona Neubaur sagte dem WDR, " der ambitionierte, schrittweise Lieferstopp, wie in Bundeswirtschaftsminister Habeck anlegt " sei aktuell der richtige Weg. " Die Importe von Gas, Öl und Kohle konnten bereits signifikant verringert werden ", dieses Tempo müsse nun erhöht werden. " In den täglichen Abwägungsprozessen ist die wichtigste Voraussetzung, dass unsere Maßnahmen langfristig durchgehalten werden können. " Es müsse um einen dauerhaften Ausstieg aus fossilen Importen gehen.

Hofreiter (Grüne): Embargo schwierig, aber möglich

Es gibt innerhalb der grünen Partei aber auch deutlich weiterreichende Vorstellungen. So forderte Anton Hofreiter, Vorsitzender des Europa-Ausschusses im Bundestag, am Montag im Deutschlandfunk, " dass wir uns, auch wenn es noch so schwierig ist, dazu durchringen, ein Energie-Embargo gegen Russland zu verhängen. " Dies in den nächsten Tagen und Wochen umzusetzen sei " extrem schwierig ", aber nicht unmöglich. Nötig seien dafür Energieeinsparungen, Produktionskürzungen sowie ein Rettungspaket für die Industrie und Kurzarbeitergeld.

Ministerpräsident Wüst: Nichts ausschließen

Bislang hat NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst ( CDU ) immer wieder betont, dass Sanktionen nicht an Deutschland scheitern dürften. Man dürfe nichts ausschließen. Aber zugleich betonte der CDU-Politiker auch, wie wichtig die Versorgungssicherheit auch für die NRW-Wirtschaft ist und die Akzeptanz von Sanktionen ist. In diesem Punkt also sind sich der Amtsinhaber und sein Herausforderer einig.

Massive Auswirkungen auf die NRW-Wirtschaft

Kanzler Scholz im Stahlwerk

Wie hart würde am Ende ein Energie-Embargo NRW treffen? Zu den besonders energieintensiven Branchen gehören die Stahl-, die Papier-, die Zement- und die Chemieindustrie. Für all diese Branchen ist NRW ein wichtiger Standort. Erst letzten Freitag besuchte Bundeskanzler Scholz die Friedrich-Wilhelms-Hütte FWH Stahlguss in Mülheim an der Ruhr.

Stahlindustrie : der größte Stahlstandort Europas ist in Duisburg. Laut NRW-Wirtschaftsministerium werden in Nordrhein-Westfalen 16 Millionen Tonnen Rohstahl produziert, das seien 38 Prozent der Gesamtproduktion in Deutschland. 45.500 Beschäftigte seien hier tätig, 54 Prozent der Stahlbelegschaften in Deutschland.

: der größte Stahlstandort Europas ist in Duisburg. Laut NRW-Wirtschaftsministerium werden in Nordrhein-Westfalen 16 Millionen Tonnen Rohstahl produziert, das seien 38 Prozent der Gesamtproduktion in Deutschland. 45.500 Beschäftigte seien hier tätig, 54 Prozent der Stahlbelegschaften in Deutschland. Zementindustrie : Laut Verband der Zementindustrie gibt es in NRW 16 Zementwerke mit Standorten in Beckum, Dortmund, Duisburg, Ennigerloh, Erwitte, Geseke, Lengerich, Neuss, Paderborn und Sötenich

: Laut Verband der Zementindustrie gibt es in NRW 16 Zementwerke mit Standorten in Beckum, Dortmund, Duisburg, Ennigerloh, Erwitte, Geseke, Lengerich, Neuss, Paderborn und Sötenich Papierindustrie : Nordrhein-Westfalen ist einer der wichtigsten Standorte in Deutschland, teilt das NRW-Wirtschaftsministerium mit: Rund 7.000 Mitarbeitende erwirtschaften in 30 Betrieben einen Umsatz von 2,1 Milliarden Euro.

: Nordrhein-Westfalen ist einer der wichtigsten Standorte in Deutschland, teilt das NRW-Wirtschaftsministerium mit: Rund 7.000 Mitarbeitende erwirtschaften in 30 Betrieben einen Umsatz von 2,1 Milliarden Euro. Chemieindustrie: 93.000 Beschäftigte machen mit 42,3 Milliarden Euro Umsatz NRW zum bundesweit bedeutendsten Standort. Rund ein Drittel der deutschlandweiten Umsätze werden laut NRW-Wirtschaftsministerium hier erwirtschaftet.

Zum Beispiel Thyssenkrupp