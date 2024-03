Windrad-Schwertransporte im Ennepe-Ruhr-Kreis werden zum "Public Viewing"

Durch die engen Kurven von Schwelm

Und es gibt viel zu sehen. Einmal schwebt das Ende des Rotorblatts ganz knapp über einem Haus, um durch die Kurve zu gelangen. Dann muss der Mann an der Fernbedienung immer wieder vor und zurücksetzen, damit ein Baum heile bleibt. Wieder in einer anderen Kurve muss eine Ampel kurzerhand zur Seite gedreht werden. Rund 30 Menschen sichern den Transport ab.

Barbara Schneider, ebenfalls Anwohnerin, muss eigentlich um vier Uhr aufstehen, steht aber auch kurz vor Mitternacht immer noch am Straßenrand: "Wann sieht man das schon mal?" Noch am Vormittag hatte sie mit einigen Arbeitern gesprochen, die den Transportweg vorbereiteten.

Der Weg in die Schwelmer Innenstadt ist geschafft

Eigentlich hatte sie ihnen versprochen, Kaffee rauszubringen. "Aber jetzt sind die Männer so konzentriert, dass ich mich nicht traue, die anzusprechen" , lacht sie.

Fast drei Stunden sind vergangen, als die schwierige Passage bis ins Zentrum von Schwelm überwunden ist. "Da kann man erst mal durchatmen" , sagt Salvador Villalpando, der seit dem Start des Transports alles im Blick behält. Trotzdem weiß er, dass erst ein sehr kleiner Teil der Strecke geschafft ist.

Windkraft im südlichen Ruhrgebiet kommt langsam voran

Geduld braucht man so oder so beim Realisieren der Windkraft, speziell in der Region südliches Ruhrgebiet hin zum Sauerland, sagt auch Stefanie Flam von SL NaturEnergie: "Es geht hier gerade viel voran, aber die Genehmigungsprozesse dauern Jahre, weil viele Behörden schlichtweg überlastet sind."