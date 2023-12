Windkraftausbau stockt - weil Bezirksregierungen doch auf 1000 Meter Abstand setzen

Sebastian Schulte Fecks ist selbst Mitglied in der CDU. Diese Argumentation will er aber nicht gelten lassen. "Die ausgewiesenen Flächen sind irgendwo im tiefsten Gebirge, am Steilhang oder in tiefen Tälern, wo kein Wind weht“ , schimpft der Waldbauer. An vielen Stellen werde niemand bauen, weil es sich nicht rentiert, sagt er voraus. Dann sei zwar formal genug ausgewiesen, am Ende gehe aber nichts voran.

Das sieht auch Volker Quaschning so. Er ist Professor für regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. "Die genannten Abstände sind ja vollkommen willkürlich, dafür gibt es gar keine wissenschaftliche Begründung“, so Quaschning. Er sieht darin ein Zugeständnis an Windkraftgegner. "Wir brauchen aber Flächen für die Energiewende.“

Auch Detmold plant strenge Regeln - Neubaur winkt ab

Laut internen Dokumenten, die dem WDR vorliegen, plant mit der Bezirksregierung Detmold noch eine weitere Planungsbehörde mit der 1.000-Meter-Abstandsregel. Für die Windenergiepläne der Landesregierung besonders bitter: Gerade Detmold und Arnsberg haben besonders viele Flächen, die für Windenergie genutzt werden könnten.

