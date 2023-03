Thyssenkrupp Steel investiert in Wasserstoff-Anlage

Für die anderen 50 Prozent bräuchte es einen höheren Wasserstoffanteil. Ziel sei ein komplett wasserstoffbasierter Betrieb. Wann allerdings tatsächlich mit 100 Prozent Wasserstoff gearbeitet werden kann, ist unklar. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Umstellung von Erdgas auf Wasserstoff schrittweise stattfinden wird.

Sobald die Anlage mit 100 Prozent Wasserstoff betrieben wird, würde das pro Jahr eine Einsparung von 3,5 Millionen Tonnen CO2 bringen. Aktuell stößt das Werk in Duisburg pro Jahr etwa 20 Millionen Tonnen CO2 aus.

Ministerpräsident Wüst zu Gast

Das Land NRW unterstützt den Bau der neuen Anlage mit 700 Millionen Euro.

Am Mittwoch kam auch NRW -Ministerpräsident Hendrik Wüst ( CDU ) zur offiziellen Vorstellung des Projektes. " Kein Windrad ohne Stahl, keine Autos ohne Stahl ", sagte Wüst in seiner Rede vor zahlreichen Pressevertretern. Der Ministerpräsident unterstrich, wie wichtig es sei, dass die Stahlindustrie auch weiterhin in NRW bleibe. Auch die Wettbewerbsfähigkeit müsse erhalten bleiben. Es gehe zudem um die Sicherung von Arbeitsplätzen in der Region.

Deshalb unterstütze das Land NRW den Bau der neuen Direktreduktionsanlage mit 700 Millionen Euro. Auch der Bund wird sich finanziell an dem Projekt beteiligen, die genaue Höhe ist noch nicht bekannt. Insgesamt belaufen sich die Kosten für die Anlage auf über zwei Milliarden Euro.

Auftrag für Bau der Anlage geht an Unternehmen aus NRW

Den Bau der Direktreduktionsanlage übernimmt die SMS group mit Sitz in Düsseldorf. Es ist der größte Einzelauftrag in der 150-jährigen Geschichte des Unternehmens. Bei der Pressekonferenz sagte Burkhard Dahmen, CEO der SMS group: " Die geplante Anlage ist weltweit die erste ihrer Art und beinhaltet eine entscheidende Prozessinnovation. Wir kombinieren das Direktreduktionsverfahren mit eigens entwickelten Einschmelzöfen. Das feste Vormaterial aus der Direktreduktionsanlage wird dabei unmittelbar in flüssiges Eisen umgewandelt. "

Das Stahlwerk in Duisburg soll bis spätestens 2045 klimaneutral sein. Thyssenkrupp Steel verursacht aktuell noch insgesamt 2,5 Prozent der gesamten deutschen CO2-Emissionen.