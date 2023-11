Volksverhetzende Schmierereien in Gelsenkirchen und Witten

An vier Orten sind auf Gelsenkirchener Stadtgebiet Schmierereien mit Bezug auf den Nahostkonflikt aufgetaucht. Die Polizei prüft derzeit noch einen Zusammenhang zwischen den einzelnen Taten. Bisher konnten noch keine Verdächtigen gefunden werden.

Tatort Lohmühle

Eine Außenwand eines Gebäudes am Stadion Lohmühle in Gelsenkirchen-Buer wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mit volksverhetzenden Sätzen besprüht. Die Sprühfarbe wurde direkt am Vormittag entfernt.

Tatort Supermärkte

Zwei weitere Grafittis wurden an den Wänden von zwei Supermärkten im Stadtteil Beckhausen entdeckt. Die Farbe sei laut Polizeibeamten noch recht frisch gewesen und die Inhalte der Schmierereien würden sich mit denen am Stadion Lohmühle überschneiden.

Tatort alte Synagoge

Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdienstes der Stadt Gelsenkirchen stellten zudem am Mittwochabend gegen 21 Uhr Farbschmierereien an einer Gedenktafel für die alte Synagoge am Gustav-Bär-Platz in Buer fest. Nach Angaben eines Mitarbeiters war das Mahnmal am Montag, 30. Oktober 2023 gegen 21 Uhr noch sauber. Auch hier wurden die volksverhetzenden Schmierereien bereits entfernt.

Tatort Gesamtschule

Auch an der Gesamtschule in Buer am Nollenpad sind ebenfalls Schriftzüge aufgetaucht, die mit dem Nahost-Konflikt in Verbindung stehen. In diesem Fall liegt der Tatzeitraum zwischen 16 Uhr am Dienstag und 10 Uhr am Donnerstag.

Polizei bittet um Hinweise

Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Es stehen Strafanzeigen wegen Volksverhetzung und Sachbeschädigung im Raum. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Beobachtungen liefern können.

Schmiererei auch in Witten

Der Staatsschutz ermittelt zudem wegen eines weiteren politisch motivierten Graffitis in Witten. Auch hier werden Zeugen gesucht. Der gesprühte Schriftzug war am Mittwochvormittag an der Begrenzungsmauer einer Kirche an der Bonnhoeferstraße entdeckt worden.

