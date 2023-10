Großer Andrang beim Start der Jubiläums-Spielemesse in Essen

Die Geräuschkulisse in den hohen Messehallen ist enorm, ab und an jubeln oder fluchen Besucher und wenn man genau hinhört, dann schnappt man nicht nur deutsch, sondern auch englisch, holländisch oder tschechisch auf. Willkommen auf der 40. Ausgabe der weltgrößten Spielemesse in Essen.

Besucher ziehen Koffer

Lange Schlangen an den Ständen der Spielemesse

Es scheint, als seien viele Besucher in Eile. Einige haben einen Plan in der Hand, welche Stände sie abgrasen wollen, um eine der 1.700 Neuheiten zu ergattern. Andere schlendern seelenruhig und schauen, wo sie vielleicht einen begehrten Platz zum Ausprobieren von Spielen bekommen können. Und immer wieder ziehen Besucher Koffer hinter sich her, vollgepackt mit Neuheiten.

Promo-Karten heiß begehrt

Florian und Niklas auf der Suche nach begehrten Promo-Karten

Die beiden Freunde Florian und Niklas stehen schon seit gut 30 Minuten am Stand des beliebten Sammelkartenspiels namens Lorcana an. Hier hoffen sie auf die begehrten Promo-Karten, die Messebesucher kostenlos bekommen können. So lange der Vorrat reicht. " Wenn man die in zwei Jahren zum Verkauf anbietet, sind die locker 200 Euro wert", sagt Florian van Afferden.

Autogramme vom Chef-Entwickler

Am Stand von Blackrock Games ist die Schlange noch viel länger. Hier kann man sich die Neuheiten des Spieleanbieters gleich vom Chef-Entwickler signieren lassen. Dafür steht Melissa Brockham aus Virginia gerne an. Sie kommt seit sieben Jahren regelmäßig aus den USA nach Essen, um sich zu informieren und die neuesten Spiele zu kaufen. Auf ihrer Liste kann sie nach dem Besuch des Standes einen weiteren Haken machen.

Überall lauern Überraschungen

Lustige Überraschungen auf der Spielemesse

In den meisten Gängen in den Messehallen herrscht dichtes Gedränge. Geschubst oder gemeckert wird aber kaum. Und überall lauern Überraschungen. Plötzlich tauchen drei Figuren auf. Sie tragen Entenkostüme in knallgelb, schnattern und schnappen nach einem riesigen Angelhaken. Ein Werbegag eines Spieleherstellers.

Zwei Spieletrends in diesem Jahr

Die "Spiel" setzt auch immer wieder Trends in Sachen Brettspiele. In diesem Jahr sind laut der Veranstalter vor allem zwei Arten von Spielen angesagt: Spiele für zwei Personen und Spiele, in denen es um Natur und Umwelt geht.

Für echte Spielefans lohnt sich ein Besuch auf der Messe. Bis Sonntag können sie noch Neuheiten ausprobieren. Bis dahin werden insgesamt rund 180.000 Besucher erwartet.