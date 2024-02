Bruno Steffen strahlt jedesmal, wenn er über seinen Rennwagen spricht. Über die grüne Karosserie gebeugt erklärt er dann detailliert, wie schnell das Auto beschleunigen kann und wie kompliziert die Herstellung des Boilers war. Und natürlich, dass das Fahrzeug autonom die Fahrbahn erkennen kann. Auch ein neues Lenkrad wird für das Cockpit entwickelt. Es soll aus einem Carbon-Teil gefertigt werden und ein LCD -Display haben.

Steffen macht gerade seinen Master in Informatik an der TU Dortmund. In seiner Freizeit leitet er ein Team aus 65 Studentinnen und Studenten, die jedes Jahr einen neuen Rennwagen konzipieren und anschließend auch selbst zusammenbauen. Sie messen sich dabei im größten studentischen Konstruktionswettbewerb der Welt: Der Formula Student.

Genau wie die Formel 1 - nur für Studierende

" Die Formula Student ist eine Formel-Klasse, so wie die Formel 1 oder Formel e auch. Bloß mit der einen Regel: Es dürfen nur Studenten mitmachen ", erklärt Steffen. Die über 400 Teams, die bei der Formula Student mitmachen, bekommen jedes Jahr Rahmenbedingungen. Der Rennwagen darf zum Beispiel eine gewisse Größe nicht überschreiten, muss einen Elektro-Motor haben und mit einem autonomen Fahrsystem auch ohne Pilot fahren können.

Mit ihrem gebauten Rennwagen treten die Teams dann im Sommer gegen Universitäten aus der ganzen Welt an. Neben Disziplinen, in denen die Beschleunigung oder das Handling des Wagens gemessen wird, gibt es auch eine Jury-Bewertung der Ingenieursleistung. Genauso wie eine Business-Plan-Presentation an eine fiktive Investoren-Gruppe und einen Kosten-Report.

Maschinenbauer, Ingenieure, Betriebswirtschaftler, Informatiker, Public Relations Studierende

Die Punkte aller Disziplinen werden zusammen gezählt und bilden das Endergebnis. Weil die Wettbewerbs-Anforderungen der Formula Student so vielfältig sind, ist jede Expertise gefragt. Neben Maschinenbauern und Ingenieuren sind also auch Studiengänge wie Betriebswirtschaftslehre, Informatik oder Public Relations gefragt.