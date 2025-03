Entspannen an der Emscher - lange war das an der stinkenden Kloake undenkbar. Jetzt, nach der Renaturierung, wird diese Vision umgesetzt. Zwischen Recklinghausen und Castrop-Rauxel soll im Sommer an der Emscher ein Sandstrand eröffnen. Dafür hat die Emschergenossenschaft auf rund 1.000 Quadratmetern Fläche Sand aufgeschüttet.

Menschen aus der Region dürfen mitentscheiden

Vorschläge, wie genau der erste Strand an der Emscher aussehen soll, dürfen auch Bürgerinnen und Bürger einreichen. An einem Strandtag am 13. Juni soll dann entschieden werden, was umgesetzt wird. Die Eröffnung des Strandes ist für den 11. Juli 2025 geplant.

Weitere Strände geplant

Echtes Strandfeeling wird es aber nicht geben. Aus hygienischen Gründen gilt noch ein Badeverbot im Fluss. Weitere Emscherstrände sind in den kommenden Jahren in Gelsenkirchen, Bottrop und Oberhausen geplant.

An den Emscher-Stränden soll es die Möglichkeit zum Verweilen, Entspannen und Spielen geben. Außerdem sollen Balkone und Terrassen gebaut werden.

Die Emscher wurde über Jahre renaturiert. Heute leben dort wieder viele Tiere - unter anderem die blauflügelige Prachtlibelle und der Eisvogel.

Unsere Quellen:

Emschergenossenschaft

Über dieses Thema berichtet der WDR auch im Radio auf WDR2 in der Lokalzeit Rhein Ruhr.