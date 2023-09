Starkregen im Ruhrgebiet: Was Hausbesitzer tun sollten

Acht Mal Starkregen gab es bisher in diesem Jahr im Bereich der Emscher. Häufiger, als in den letzten Jahren, sagt die Emschergenossenschaft. Für sie ein weiteres Indiz dafür, dass Starkregenereignisse in den nächsten Jahren immer öfter vorkommen werden.

Damit stellt sich auch die Frage: Wie können Häuser vor Schäden durch heftigen Regen oder Hochwasser geschützt werden? Die Emschergenossenschaft sieht hier auch die Hausbesitzer in der Pflicht. " Jeder muss für seinen Teil etwas machen ", sagt ein Sprecher. " Das Wichtigste ist, dass das Wasser vom Grundstück nicht in die Kanäle fließt, denn die sind bei Starkregen ohnehin an der Belastungsgrenze ".

Emschergenossenschaft appelliert an Hausbesitzer

Wie soll das konkret aussehen? Die Emschergenossenschaft weist darauf hin, dass das Wasser vom Grundstück im besten Fall im Garten versickert. Auch eine Regentonne oder ein begrüntes Garagendach könnten einen Teil des Wassers aufnehmen, heißt es.