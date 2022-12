Stadt Essen will mobile Toiletten in Parks etablieren

Ob sie nun zwischen Wiesen, Blumenbeeten, Sträuchern und Bäumen eine optische Bereicherung sind, sei mal dahin gestellt. Fest steht aber: Sie leisten einen guten Dienst. Denn jeder, der sich schon einmal in einem Park erleichtern musste und dann keinen adäquaten Ort dafür vorgefunden hat, wird auf ästhetische Fragen kaum Wert gelegt haben.

Toiletten in zehn Parks

Für insgesamt zehn Parks hatte die Stadt die Toiletten angemietet.

Insofern ist es nicht verwunderlich, dass die Stadt Essen ihren WC -Versuch der letzten Monate lobt. Im Juni hatte sie zunächst in zwei Parkanlagen, dem Stadtgarten und dem Nordpark, mobile Toiletten - besser bekannt als "Dixi-Klos" - aufgestellt. Sie sollten ein Bestandteil der ebenfalls im Sommer frisch eingerichteten Grillzonen in den Parks werden und Probleme wie Wildpinkeln oder unappetitliche Hinterlassenschaften zwischen Büschen vermeiden.

Im September schließlich wurden weitere Dixi-Klos in acht anderen Anlagen aufgestellt, unter anderem im Krupp-Park im Essener Westviertel, auf der Brehminsel im Stadtteil Werden oder in den Ruhrwiesen in Steele.

Kaum Verschmutzung, kaum Vandalismus

Nun ist die Grill- und Parksaison definitiv vorbei - und die Stadt zieht Bilanz. Die mobilen Toiletten seien gut angenommen worden, so eine Stadt-Sprecherin gegenüber dem WDR . Die Menschen hätten von ihnen an allen Orten Gebrauch gemacht und - vielleicht noch wichtiger für die Nachbetrachtung - Probleme mit Vandalismus hätten sich in Grenzen gehalten.

Video starten, abbrechen mit Escape kugelzwei: Imagewandel für öffentliche Toiletten Markt. . 06:57 Min. . Verfügbar bis 20.10.2026. WDR.

Alle Toiletten wurden von der Stadt bei Rundgängen regelmäßig kontrolliert. Sieben Meldungen wegen Vandalismus und eine Meldung wegen Verschmutzung habe es in der gesamten Zeit gegeben, heißt es in Bilanz der Stadt: "Bei den Vandalismusschäden wurden die Kabinen entweder umgekippt oder es wurden Brandschäden oder Schmierereien festgestellt."

Feste Rahmen gegen das Umkippen

Die Lösung: Die WCs werden eingerahmt

In der Tat waren wohl die umgekippten Häusschen das größte Problem. Das allerdings konnte die Stadt an einigen Stellen bereits lösen, indem sie feste Rahmen um die Dixi-Klos baute, die ein Umkippen unmöglich machen. Dies, so die Stadtsprecherin, wäre dann auch das Modell für die Zukunft: Die Stadt möchte gerne im nächsten Jahr wieder mobile Toiletten aufstellen - dann aber eben nur eingerahmte.

Ob das klappen wird, sei eine Frage der Finanzierung. Derzeit werde geprüft, ob finanzielle Mittel dafür zur Verfügung stünden. Sollte es klappen, wäre vielleicht auch noch Luft nach oben in Sachen Ästhetik. Denn die Stadt meint, die Rahmen um die Dixi-Klos böten genug Möglichkeiten zur optischen Verschönerung.