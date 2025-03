Kniffel- und Knobelspiele liegen weiter im Trend. Aber auch die Spieltische für Karten- und Escape-Games sind gut belegt auf der Messe SpielDoch in den Dortmunder Westfalenhallen.

Rund 70 Aussteller, Verlage und Spieledesigner verteilen sich noch bis einschließlich Sonntag in Halle 4. Es ist eine familiäre, überschaubare Messe, die den Fokus aufs "selber Spielen“ legt. An dutzenden Tischen sitzen Spielefans, von ganz jungen Schulklassen bis zu den Senioren.

Ausprobieren steht im Mittelpunkt

Mancher Verlag hat Spieleerklärer im Einsatz, die mit den Besuchern am Tisch sitzen. "Find ich toll, da muss ich mir nachher nicht lange die Anleitung durchlesen. Dann können wir zu Hause direkt losspielen ", sagt Markus Heimhold aus Köln. Er ist mit Ehefrau und Freunden auf der Messe. " Um Neues zu entdecken. Wir spielen nämlich jeden zweiten Samstag zusammen ", erklärt Heimhold.

Schnäppchen und Lagerware

Die Big Game Ausgabe des Spiels Siedler von Catan

Großes Interesse gibt es auch am Spieleflohmarkt und den Schnäppchenständen. Überproduktionen oder Lagerware der vergangenen Jahre sind hier zu deutlich reduzierten Preisen zu haben. Große Verlage präsentieren Jubiläumsausgaben, wie den Klassiker Siedler von Catan als Big Game. 12 Spieler können hier gleichzeitig dabei sein.

Nachhaltigkeit geht auch im Spiel

In seinem "Hammer Holzstübchen“ zeigt Uwe Schleimer, einen wunderschön gearbeiteten Turm aus Eichenholz. " Ein Würfelturm für Spielefans. Da wirft man die Würfel oben rein und sie kullern auf die Spielfläche. Das hat was Besonderes “, so der Schreinermeister stolz. Auch Spieletische fertigt er auf Bestellung. Allerdings können die schnell mal mehrere tausend Euro kosten.

Analog ist auch bei den jungen Leuten Trend

Geschickt baut Felia mit wenigen Handgriffen aus kleinen Bauteilen eine Kugelbahn zusammen. Dabei darf die 9-jährige nur bestimmte Felder auf dem Spielbrett nutzen. Die bunten Glasmurmeln kullern in jeder Runde anders. " Das gefällt mir, dass das knifflig ist und ich so viele Bauteile in die Hand nehmen kann “, sagt Felia.

Die 9-Jährige und ihre Mutter sind fündig geworden und gehen mit einer Tasche voller Spiele nach Hause. " Ich freue mich auf Sonntag ", lacht Felia. " Da ist bei uns zu Hause immer Spieleabend ".

Unsere Quellen:



WDR-Reporterin vor Ort

Über dieses Thema berichten wir Fernsehen bei der WDR Lokalzeit aus Dortmund um 19:30 Uhr.