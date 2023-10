Duisburg plant Nahverkehr per Seilbahn

Beginnen soll die Seilbahn am Duisburger Hauptbahnhof und von dort Richtung Süden führen: Über ein künftiges Büroviertel hinweg zur MSV -Arena und dann weiter an einem geplanten Uni -Campus und Technologiepark vorbei zum neu entstehenden Stadtviertel „Sechs Seen Wedau“.

Auf insgesamt 120 Hektar Fläche entwickelt die städtische Baugesellschaft GEBAG derzeit Pläne für Wohnen, Arbeiten und Studieren. „Für eine Stadt der Zukunft brauchen wir auch ein Verkehrsmittel der Zukunft“ , sagt Geschäftsführer Bernd Wortmeyer.

Video starten, abbrechen mit Escape Neue Pläne: Eine Seilbahn für Duisburg Lokalzeit Ruhr. . Verfügbar bis 19.10.2025. WDR. Von Michael Jung.

Pendlerverkehr im Minutentakt

„So über allem zu schweben – finde ich gut!“ , sagt eine Passantin vor dem Hauptbahnhof, als sie von den Plänen hört. Andere hoffen, dass eine Seilbahn die verstopften Innenstadtstraßen entlasten würde. Denn im Gegensatz etwa zur Seilbahn über den Rhein in Köln sollen in Duisburg keine Mini-Gondeln eingesetzt werden, sondern große Kabinen „mit 20 bis 30 Sitzen plus Stehplätzen“ , so GEBAG -Chef Wortmeyer.