Schulstart ohne Klassenraum: Schulcontainer fehlen in Bochum

Der erste Schultag: Die Aufregung ist groß, die Eltern sind stolz, die Schultüte ist voll. Und der Klassenraum? Den gibt es nicht. So geht es in dieser Woche unter anderem den Schülerinnen und Schülern an der Willbergschule in Bochum.

Eigentlich sollten hier zum Schulstart am Montag zwei neue Schulcontainer stehen, um die Platzprobleme an der Schule zu entschärfen. " Anfang der Ferien ging es direkt ruckzuck los, es wurde angefangen den Boden vorzubereiten ", sagt der Schulpflegschaftsvorsitzende Martin Rogausch. " Dann kam der große Cut ".

Schule muss improvisieren

Es passierte nichts mehr, eine leere Schotterfläche blieb zurück. Bis heute. Zwei weitere schon gelieferte Container wurden umgesetzt. Sie sollen später mit den beiden noch fehlenden Containern eine Einheit bilden.

Ärgert sich über die Verzögerung: Der Schulpflegschaftsvorsitzende Martin Rogausch

Der Schule bleibt zunächst nichts anderes übrig, als zu improvisieren. Unter anderem soll einer der Differenzierungsräume zunächst als Klassenraum dienen. Der ist laut des Schulpfegschaftsvorsitzenden allerdings zu klein für eine Klasse. Außerdem müssten die Förderklassen, die den Raum eigentlich nutzen, ausweichen. Die Folge: Kinder mit Sprachproblemen könnten so vom ersten Schultag an nicht richtig gefördert werden.

Lieferschwierigkeiten bei Schulcontainern

In den Sommerferien sollten in Bochum an 13 Schulstandorten insgesamt 172 Container aufgestellt werden. Das hat nicht überall geklappt. Die Stadt Bochum schreibt: " Hintergrund der Verzögerung war eine Störung in der Produktion. " An insgesamt sechs Schulen stehen nach WDR -Informationen deshalb zum Schulstart die dringend benötigten Container nicht bereit.

An der Willbergschule sollen sie in dieser Woche geliefert werden. Bis darin Unterricht stattfinden kann, wird es laut Stadt wohl bis Anfang September dauern. An weiteren Schulen sollen die Container erst in den Herbstferien geliefert werden.

Sondersitzung im Schulausschuss in Bochum

Bisher nur Schotter: Der Standort für die neuen Container

Im Schulausschuss in Bochum musste sich die Stadt dazu am Dienstag auch den kritischen Fragen der Politiker stellen. Birte Caspers-Schäfer von den Bochumer Grünen spricht von einer " katastrophalen Situation. " Sascha Dewender von der CDU von einer " Bankrotterklärung der Verwaltung. “

Die Politiker wollen klären, ob die Verzögerungen tatsächlich nur auf Lieferprobleme zurückzuführen sind. Womöglich hat die Stadt auch zu lange für die Baugenehmigungen bei den Schulcontainern gebraucht. In den Herbstferien ist eine Sondersitzung des Schulausschusses in Bochum geplant. Die einzigen Themen: Schultoiletten und Schulcontainer.

Über dieses Thema haben wir auch am 08.08.2023 im WDR Fernsehen berichtet: Lokalzeit Ruhr, 19.30 Uhr.