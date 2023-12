Dortmunder Flughafen: Mehr Passagiere als vor Corona

Der Dortmunder Flughafen ist die große Ausnahme von der Regel. Während die meisten anderen deutschen Flughäfen noch immer niedrigere Passagierzahlen als vor Corona messen, hat Dortmund 2023 ein Rekordjahr hingelegt. Etwa 2,9 Millionen Passagiere werden dieses Jahr von und nach Dortmund fliegen. Das sind rund 200.000 mehr als 2019.

Flughäfen leiden unter geringem Passagieraufkommen

Der Dortmunder Flughafen

In Düsseldorf und Köln-Bonn lagen die Zahlen im Oktober noch rund 20 bzw. zehn Prozent unter denen des Jahres 2019. Auch am größten deutschen Flughafen in Frankfurt läuft es noch nicht wieder so gut wie vor Corona. Wegen der Energie-Preise und der Inflation haben viele Deutsche eine Urlaubsreise verzichtet. Ein weiterer Grund für das Minus: Geschäftsreisende fliegen nicht mehr so viel.

Deutschland ist da übrigens die Ausnahme von der Regel. In den USA haben am Sonntag nach Thanksgiving einen neuen Rekord gemessen: Noch nie sind so viele Menschen an einem Tag geflogen wie an diesem Sonntag. Auch in anderen europäischen Ländern liegen die Passagierzahlen häufig über denen vor der Corona-Zeit.

Flugpreise stark gestiegen