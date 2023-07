Razzia nach Massenschlägerei in Castrop-Rauxel

In vier Wohnungen suchen Polizei und Staatsanwaltschaft nach Beweisen für die Auseinandersetzungen zweier Großfamilien. Zu zwei Wohnungen musste sich die Polizei gewaltsam Zutritt verschaffen. Was die Polizei bei ihrer Razzia gefunden hat, will sie am Nachmittag bekannt geben.

Messer, Dachlatten und Baseballschläger

Hintergrund der Aktion ist die Massenschlägerei am 15. Juni in Castrop-Rauxel. 50 Mitglieder von zwei Groß-Familien hatten aufeinander eingeprügelt, unter anderem mit Dachlatten und Baseball-Schlägern. Sieben Personen wurden dabei verletzt. Einem Mann war mit einem Messer in den Bauch gestochen worden. Eine Mordkommission ermittelt.

