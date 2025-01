Schalke 04: Karius, Genossen und ein (Freundschafts-) Spiel

Es gerade viel los auf Schalke, die Ereignisse überschlagen sich - mal wieder. Neuzugang Loris Karius und seine italienische Freundin und TV-Moderatorin Diletta Leotta, die offenbar keinesfalls von Mailand nach Gelsenkirchen umziehen will, sorgen in diesen Tagen für viel Glamour am Berger Feld. Aber auch der Start der neuen Genossenschaft ist in aller Munde - und viele Anhänger warten darauf, wie sich die ersten Tage in Sachen Interesse und Einnahmen entwickelt haben.

Und nicht zuletzt die Fan-Freundschaft mit dem 1.FC Nürnberg, nächster Gegner von Schalke 04 am Samstag (25.1.2025; ab 13 Uhr im Live-Audio und im Ticker), beschäftigt den Ruhrgebietsklub traditionell.