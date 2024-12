Verteidiger: Einsatz war recht- und verhältnismäßig

Michael Emde, Verteidiger des Einsatzleiters, sieht das anders: Sein Mandant " hat sich das überhaupt nicht einfach gemacht. " Dass Dramé ein Messer in der Hand gehalten habe, habe die Situation für die Polizisten " brandgefährlich " gemacht. " Mein Mandant hat das Beste, was er tun konnte, getan. " Seiner Meinung nach sei der Einsatz recht- und verhältnismäßig gewesen. Für sein Mandant bleibe deswegen nur der Freispruch. Dennoch erklärte Emde: " Das ist in jedem Fall eine Tragödie gewesen. Das ist für die Familie schlimm und für meinen Mandanten schlimm. "

Urteil in der kommenden Woche erwartet

Die Verteidiger der übrigen vier Polizisten schlossen sich den Freispruch-Forderungen der Staatsanwaltschaft an. Am 12. Dezember will der Vorsitzende Richter Kelm das Urteil verkünden. Damit würde nach 31 Verhandlungstagen und rund einem Jahr der Prozess gegen die Polizisten enden.

Unsere Quellen:



Reporter im Gericht

Plädoyers der Staatsanwaltschaft, Nebenklage und Verteidigung

Über dieses Thema berichteten wir am 4.12.2024 auch in der WDR 2 Lokalzeit Ruhrgebiet.