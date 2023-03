Vom CreativQuartier Fürst Leopold in Dorsten bis zur Henrichshütte in Hattingen. Von der Zeche Rheinpreussen in Moers bis zur Lindenbrauerei in Unna. Bei der "Extraschicht" präsentieren sich in diesem Jahr 43 Spielorte in 22 Städten.

Mittlerweile ist bei dieser "Nacht der Industriekultur" vieles Tradition: Sie findet immer am letzten Samstag im Juni statt - in diesem Jahr am 24. Juni von 18 bis 2 Uhr. Sie spielt auf Zechengeländen rund um Industriedenkmäler, in Parks und Museen. Sie bietet eine bunte Mischung aus Musik, Kunst, Akrobatik und Führungen. Und: Mit einem Eintrittsbändchen und Shuttlebussen kommen alle Besucherinnen und Besucher bequem an alle Spielorte.

Wie kaum ein anderes Format hat die "Extraschicht" das Selbstbewusstsein der Region geprägt. Axel Biermann, Geschäftsführer Ruhr Tourismus GmbH

Die Zeche Zollverein in Essen, das Bergbaumuseum in Bochum oder der Gasometer in Oberhausen sind bekannte Dauerbrenner bei der "Extraschicht" und auch jetzt wieder mit dabei. Jedes Jahr tauchen aber auch immer wieder neue Orte auf.

Fünf neue Spielorte bei "Extraschicht 2023"

Neuer Spielort: Die Neue Zeche Westerholt zwischen Gelsenkirchen und Herten

Diesmal sind es gleich fünf Neuzugänge: Das Museum am Erzschacht in Marl, die Wolfsburg in Mülheim, die Villa Vorsteher in Wetter und die virtuelle Ausstellung "Phoenix des Lumières" in der Phoenixhalle in Dortmund. Außerdem die Neue Zeche Westerholt an der Stadtgrenze Gelsenkirchen/Herten.

Schon jetzt kunstvoll: Die alte Waschkaue der Neuen Zeche Westerholt

Auf dem Gelände der ehemaligen Steinkohlezeche werden gerade zwar viele Gebäude abgerissen, ein Teil soll aber auch erhalten bleiben. Zur "Extraschicht" werden unter anderem die alte Kaue und die Duschräume kunstvoll beleuchtet. Die Abrissarbeiten sollen aber auf keinen Fall versteckt bleiben - die können Besucherinnen und Besucher bei Führungen sehen.

Zwei beliebte Spielorte bei "Extraschicht" wieder dabei

Wer die lange Liste der 43 Spielorte durchguckt, wird einige Spielorte aus den letzten Jahren vergeblich suchen. Im Gegenzug tauchen zwei alte Bekannte wieder auf: Die Brauerei Fiege in Bochum und der Kulturort Depot in Dortmund sind nach einer Pause wieder mit dabei. Was die Besucher in diesem Jahr an den einzelnen Standorten zu sehen, hören und spüren bekommen, wird noch bekannt gegeben.