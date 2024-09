Ein Stadtteilcafe in Oberhausen. Alle Tische und Stühle sind besetzt, es gibt Kaffee und Kuchen. Soweit so gemütlich. Aber das Thema ist ernst. Es geht darum, wie man sich gegen Telefonbetrüger schützen kann.

"Ich finde das furchtbar. Gerade die alten Einsamen freuen sich dann, och da ist einer so nett und dann besucht der mich auch noch. Und dann werden sie betrogen. " Rosemarie Haczkiewicz ist selbst 86 Jahre alt und bisher von solchen Attacken verschont geblieben. Damit das so bleibt, gibt es Nachmittage wie diesen.

Die Jungen trainieren die Älteren

Konstantina Leivadioti (links) und Rosemarie Haczkiewicz

An den Tischen sitzen ältere, oft alleinstehende Menschen und auch jüngere, Schüler oder Pfadfinder. Dazu liegen dort Stickeralben mit einzelnen Kapiteln über die möglichen Betrugsmaschen. Zu jedem Kapitel gibt es Sticker, die die Senioren einkleben müssen. Und die Jüngeren erklären den Älteren, worauf sie achten sollten und geben Tipps, um sich zu schützen.

Schülerinnen und Schüler wollen helfen

Beispiele aus dem Album: Der Schockanruf oder der falsche Polizist. Rihanna Verl ist Schülerin an einer Gesamtschule und erklärt den Frauen an ihrem Tisch die Fallstricke. " Ich finde es ganz schlimm, dass es so was gibt, dass man Menschen so ausnutzt quasi in ihrer Hilflosigkeit ", beschreibt die Schülerin ihre Motivation zu helfen.

Immer wieder konfrontieren

Diese Alben sollen aufklären

Die Idee dieser Treffen: die älteren Menschen sollen immer wieder mit den Problemen konfrontiert werden. Eine Art Training, erklärt Tom Litges von der Oberhausener Polizei: " Wir hoffen, dass dadurch die Information ins Langzeitgedächtnis gelangt und dann parat ist, wenn es ernst wird."

Banden immer abgezockter

Die Betrügerbanden unterhalten regelrechte Callcenter im Ausland, kaufen auf dem Schwarzmarkt Telefondaten und rufen bei Namen an, die alt klingen: Helga, Hannelore, Eberhard. Und die Betrüger geben sich dann am Telefon etwa als Polizisten aus und gaukeln den Menschen vor, es sei sicherer, deren Wertsachen der Polizei zur Überwachung zu übergeben. " Gleich kommt ein Kollege, der holt die ab, sagen sie dann ", berichtet Tom Litges, " Und glauben Sie es, die Menschen fallen drauf rein... "

Stickeralbum – die Zweite

Im vergangenen Jahr hat die Oberhausener Polizei diese Aktion mit dem Titel " Nicht mit deiner Oma, nicht mit deinem Opa " zum ersten Mal durchgeführt und konnte dabei 900 Seniorinnen und Senioren erreichen. Und wenn jetzt bei der zweiten Runde, die gestern Nachmittag gestartet ist, nur einer dadurch den Hörer auflegt, wenn die Betrüger anrufen, hat es sich schon gelohnt.

Unsere Quellen: