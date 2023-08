Hat die SPD in Hamm Kontakte zu den Grauen Wölfen?

Marc Herter hatte im Juni die Geburtstagsfeier von Aslan A. besucht, einem Mann, der eindeutig Kontakte zu türkischen Rechtsextremisten pflegt, den Grauen Wölfen. Mit ihm war auch Ismail Erkul dort, SPD -Vizevorsitzender in Hamm. Außerdem ist Erkul seit vielen Jahren Vorsitzender des Hammer Integrationsrates.

Nach WDR-Recherchen pflegt der SPD-Vize aus Hamm schon seit Jahren Kontakte zu Aslan A.. Sowohl Ismail Erkul als auch Marc Herter bestreiten, von Aslans A.s Kontakten zu den Grauen Wölfen gewusst zu haben.

Wer ist Aslan A.?

Aslan A. macht auf seinen Social-Media-Kanälen überhaupt keinen Hehl daraus, enge Kontakte zu türkischen Rechtsextremen zu haben. Auf seinem Facebook-Profil gibt er an, Fotograf und Pressevertreter zu sein. Hier postet er viele Fotos.

Im Ortsverein der Grauen Wölfe in Lünen zeigen Mitglieder den rechtsextremen Wofsgruß

Auffällig: Auf vielen Bildern wirkt er eher wie ein Teilnehmer der Veranstaltung. Und schreibt auch entsprechend darüber: Etwa, wenn er dem Gründer der rechtsextrem-türkischen Regierungspartei MHP und geistigem Vater der Grauen Wölfe oder Ülkücü-Bewegung, Alparslan Türkeş, huldigt.

Anlässlich eines Treffens in einem Ortsverein der Grauen Wölfe in Lünen im April bedankt er sich dort für eine " perfekte Umgebung ". Auf anderen Bildern zeigt er sich neben einem großen Foto des verstorbenen Graue Wölfe-Musikers Ozan Arif und der "Üç Hilal"-Flagge, einer roten Fahne, auf der drei Halbmonde zu sehen sind. Diese Fahne ist ein Erkennungszeichen der Grauen Wölfe.

Viele andere Teilnehmer der Veranstaltung in Lünen zeigen hier den rechtsextremen Wolfsgruß. Aslan A. veröffentlicht diese Bilder.

Liberale Muslime warnen vor türkischem Rechtsextremismus

Eren Güvercin ist Journalist und hat auch schon für den WDR gearbeitet. Er verfolgt die Entwicklung im türkischen Extremismus und politischen Islam seit Jahren. Und er ist Mitglied der Deutschen Islamkonferenz. Er sagt:

"All das, was den deutschen Rechtsextremismus ausmacht, findet man auch bei den Grauen Wölfen. Es ist eine Überhöhung der eigenen Ethnie und eine Entmenschlichung von Minderheiten in der Türkei, seien es Kurden, Aleviten, Armenier, seien es Christen oder Homosexuelle." Eren Güvercin, Journalist

Was sagt Hamm Oberbürgermeister Marc Herter?

Für ein Interview hat der Hammer Oberbürgermeister und Interimsvorsitzende der NRW - SPD keine Zeit und lässt uns von der Pressestelle der Stadt ein schriftliches Statement schicken. Darin distanziert sich Herter entschieden von jeglicher "Nähe zum türkischen Rechtsextremismus." Das sei "absurd". Die Geschichte sei an den Haaren herbeigezogen, Herter schreibt:

"Es gibt keine Nähe zwischen mir und den Grauen Wölfen. Wer mich kennt, weiß, dass ich mich mein gesamtes politisches Leben gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Menschenfeindlichkeit unabhängig von der Herkunft der jeweiligen Nationalisten eingesetzt habe." Marc Herter, Oberbürgermeister Hamm

Zu Herrn A. sei er aus " Anlass des islamischen Opferfestes, gemeinsam mit dem Integrationsratsvorsitzenden Herrn Erkul eingeladen " gewesen. Über die politische Ausrichtung von A. sei ihm " nichts bekannt, auch, dass es sich um den Geburtstag des Gastgebers handelte, habe ich an dem Abend erfahren. " Herrn A. kenne Herter " nur als freien Journalisten, der über Moschee-Feierlichkeiten berichtet. "

Recherchen zeigen, dass Herter und Aslan A. sich schon öfter begegnet sind. Immer wieder hat A. Bilder davon in den Sozialen Netzwerken gepostet. Etwa beim Besuch des Bundesarbeitsministers Hubertus Heil vor den Kommunalwahlen 2020 in Hamm. Oder 2019 bei einer Feier in einer DITIB -Gemeinde. Im November 2020 postet Aslan A. eine Art „Best of“-Video dieser vielen Treffen und gratuliert Herter damit zu dessen Sieg bei der Wahl zum Oberbürgermeister.

Eren Güvercin kritisiert Nähe der Hammer SPD zu Grauen Wölfen

Gerade in NRW , wo viele türkischstämmige Menschen leben, habe man auf kommunaler Ebene immer wieder mit solchen Fällen zu tun, sagt Eren Güvercin, und das sei auch kein spezifisches Problem der SPD , sondern parteiübergreifend gebe es einen Mangel an Sensibilität.

"Ich bin ziemlich sicher, dass Herr Herter eine klare Haltung zum Rechtsextremismus hat, zum deutschen Rechtsextremismus, aber auch zum türkischen Rechtsextremismus, das stelle ich gar nicht in Frage, aber es gibt einen sehr naiven Umgang mit dem Phänomen der Grauen Wölfe in Deutschland. Und unsere Politiker müssen realisieren, dass die Ideologie der Grauen Wölfe nicht nur in der Türkei Hetze betreibt, sondern auch hier bei uns in Deutschland." Eren Güvercin, Journalist

Welche Verbindung hat der Hammer SPD -Vize zu Aslan A.?

Auf vielen Fotos mit Herter ist auch Ismail Erkul, der stellvertretende Vorsitzende der SPD in Hamm, zu sehen. Erkul und Aslan A. pflegen schon seit Jahren Kontakte. Das zeigen dutzende weitere Fotos im Internet. Ein Video zeigt Erkul beim Besuch der Grauen Wölfe in Lünen, gemeinsam mit Aslan. A.. Symbole der Grauen Wölfe will der Vorsitzende des Hammer Integrationsrates dort nicht erkannt haben, sagt er einer Zeitung.

Das ist erstaunlich. In Lünen ist schon von außen gut zu erkennen, dass es sich hier um einen Verein der Ülkücü-Bewegung, also der Grauen Wölfe, handelt. Das steht sogar am Fenster. Auch beim Blick hinein sind Symbole der rechtsextremen Vereinigung gut zu erkennen.

Auf dem Facebook-Account des Vereins stellen die Mitglieder ihre rechte Gesinnung offen zur Schau. Auf dutzenden Fotos zeigen sie den Wolfsgruß. Beim Fastenbrechen, bei Versammlungen oder auf Fußballturnieren in Lünen. Auch Kinder und Jugendliche zeigen das rechtsextreme Symbol.

Hammer SPD -Vize Ismail Erkul weist Vorwürfe zurück

Für uns ist Ismail Erkul nur schwer zu erreichen. In einem hastigen Telefonat sagt SPD -Mann Ismail Erkul, die Kritik an seinem Auftritt dort (bei den Grauen Wölfen in Lünen) und seiner Nähe zu Aslan A. seien lächerlich. Er habe keine Zeit für ein Interview, das sei alles schlecht recherchiert, er fühle sich nicht angesprochen, es gehe ihm nicht gut. Schluss.

Morddrohungen gegen Andersdenkende