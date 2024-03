Nordsee-Unternehmen werben um Arbeitskräfte aus dem Ruhrgebiet

Wer auf die Essener Philharmonie zuläuft, wird am Donnerstag direkt von einem großen dunkelblauen Reisebus begrüßt. Darauf steht in weißer Schrift: Team Nordsee. Mit diesem Bus sind die Unternehmen aus Niedersachsen angereist, um bei der Jobmesse in der Philharmonie nach Mitarbeitenden und Azubis zu suchen.

Mitarbeitersuche vor allem im Tourismusbereich

Interessierte informieren sich über die Jobs an der Nordsee

Das Interesse an den Jobs an der Küste scheint da zu sein: An dem Stand, an dem man sich als Gimmik auch im Strandkorb fotografieren lassen kann, bleiben immer wieder Menschen stehen, informieren sich über die verschiedenen Arbeitsmöglichkeiten. So auch Lata Rathee, die vor zwei Jahren aus Indien nach Deutschland gekommen ist.

" Es ist schwer einen Job zu finden, wenn man noch kein Deutsch kann ", sagt sie. " Mein Plan ist es, eine Arbeit zu finden und dadurch dann auch schnell Deutsch zu lernen. " Vielleicht klappt das im Hotel von Claus Peter in Wingst im Landkreis Cuxhaven?

Er ist hier in Essen auf Mitarbeitersuche und hofft, dass sich die Leute von der schönen Umgebung locken lassen. Ganz nach dem Motto: "Arbeiten wo andere Urlaub machen". Auch wenn er bei dem Spruch immer ein bisschen schmunzeln muss.

Nach dem Feierabend ab ans Meer

Nordseeflair: Ein Strandkorb lädt am Messestand zum Fotoshoot ein

" Das hört sich nach Urlaub an, aber das ist schon Arbeit. Aber es ist schon schön in der Wassernähe auch zu arbeiten. Urlaub fängt eben an, wenn man Feierabend hat, dann fährt man an die See. Es ist einfach traumhaft schön und sehr, sehr entspannend. " Das können auch die anderen Vertreter von Hotels, Bädern oder Tourismus-Agenturen am Stand nur unterschreiben.

"Umgebung entschleunigt"

Navina Passmann-Bongert sieht das ähnlich. Sie ist selbst vor vielen Jahren fürs Studium von Essen an die Nordsee gezogen. Sie arbeitet bei Airbus in Nordenham, einem der wenigen Nordsee-Unternehmen, die nicht aus der Tourismusbranche kommen und hier nach Arbeitskräften suchen.