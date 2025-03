Über drei Jahrzehnte im News -Studio

Peter Kloeepel wird zusammen mit Kollegin Ulrike von der Groeben ausgezeichnet

Ulrike von der Groeben und Peter Kloeppel erhalten die "Besondere Ehrung" beim Grimme-Preis, die traditionell der Deutsche Volkshochschul-Verband vergibt. Die beiden hatten über drei Jahrzehnte die Nachrichtensendung " RTL aktuell" moderiert und im vergangenen Jahr damit aufgehört.

Die Jury bezeichnet Newsanchor Kloeppel und Sportmoderatorin von der Groeben als "handwerklich erstklassig, seriös und immer nah am Menschen" .

"Angemessen Angry" doppelt ausgezeichnet

Gleich in zwei Kategorien räumt die RTL+-Serie "Angemessen Angry" ab: In der Kategorie "Fiktion" wird sie ausgezeichnet und auch den Preis der Studierendenjury bekommt sie. In der Serie geht es um eine junge Frau, die nach einer Vergewaltigung Superkräfte bekommt und damit Sexualstraftäter bekämpft.

Anfang April werden die Grimme-Preise in Marl verliehen

"Die ausgezeichneten Produktionen dieses Jahrgangs zeigen, was Fernsehen leisten kann: informieren, reflektieren und immer wieder aufklären" , so Çiğdem Uzunoğlu, seit Anfang des Jahres Leiterin des Grimme-Instituts in Marl. "Es ist ein toller 61. Jahrgang für Grimme und ein spannender und vielfältiger erster Einstieg für mich!"

