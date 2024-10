Die 42-Jährige war am Samstagabend in der Mülheimer Innenstadt unterwegs, als der Angriff wie aus dem Nichts kam. In der Nähe der U-Bahnhaltestelle "Stadtmitte" schlug ein Mann sie nieder und trat auf die Frau ein. Sie erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen am Kopf.

Danach flüchtete der 40-Jährige. Noch vor Ort kümmerten sich Rettungskräfte um die schwer verletzte Frau. Sie kam in ein Krankenhaus und schwebt inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher. Eine Essener Mordkommission ermittelt.

Tatverdächtiger festgenommen

Noch am gleichen Abend konnte die Polizei den Mülheimer festnehmen. Warum er die Frau angegriffen hat und in welcher Beziehung er zu ihr stand, dazu wollte die Polizei am Montag noch keine Angaben machen. Denn aktuell laufen die Ermittlungen der Mordkommission.