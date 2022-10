Unis im Land: Lehramt für Menschen mit Flucht- oder Migrationsgeschichte

Laut Kultusministerkonferenz sollen bis 2035 fast 24.000 Lehrer fehlen. Demnach gibt es also einen riesigen Lehrermangel in Deutschland. Doch es gibt hunderte Lehrer in Deutschland, die nicht unterrichten dürfen, weil sie aus dem Ausland kommen.

Wegen dieses Dilemmas wurde das Programm "Lehrkräfte Plus" ins Leben gerufen. Es ermöglicht ausländischen Lehrern eine Weiterbildung, damit sie in Deutschland ihrem Beruf wieder nachgehen können. Insgesamt versuchen fünf Universitäten in NRW , Lehrer mit einer Flucht- oder Migrationsgeschichte in den Schuldienst einzugliedern.

Bewerbungsrunde endet bald