NRW-AfD: Mit blauem Auge vom Parteitag

Trotz dieser Vorgeschichte konnte er den Stellvertreter-Posten holen, er konnte mit einer medienkritischen Rede, in der er unter anderem von an die Regierung " angeschlossenen " Sendeanstalten sprach, rund 60 Prozent der Delegierten überzeugen. Sein Gegenkandidat Dirk Spaniel erhielt dagegen nur 30 Prozent Zustimmung.

Schwerer Stand gegen völkischen Flügel

Dass für den NRW-Landesverband die Bäume trotzdem noch nicht in den Himmel wachsen, zeigte dann der frühe Abend am Samstag. Eigentlich sollte auch Markus Wagner als Beisitzer in den Vorstand aufsteigen. Der frühere Fraktionschef im Landtag unterlag jedoch dem Bundesvorsitzenden der "Jungen Alternative", Hannes Gnauck, im dritten Anlauf knapp.

Diese Niederlage sieht man beim NRW-Landesverband gelassen. Das völkische Lager habe sich richtig strecken müssen, sagt ein Mitglied aus der Landesspitze. Man habe inzwischen eine diszipliniertere Delegiertenbasis. Was auch stimmt – beim vorherigen Parteitag in Magdeburg ging ein Riss durch die NRW-Delegation.

Am Ende nur ein Posten

Dagegen steht jedoch auch: Ein eigentlich für NRW vorgesehener Vorstandsposten ging an einen AfD-Politiker, der an der Spitze einer vom Verfassungsschutz als " gesichert rechtsextremen Bestrebung " steht: Der Jungen Alternative. In seiner Zeit bei der Bundeswehr wurde er vom Militärischen Abschirmdienst nach ARD-Informationen "Extremist" eingestuft, 2021 zog er in den Bundestag ein.

Gegen jemanden wie Gnauck einen Vorstandsposten zu verlieren, ist damit doch wiederum eine Niederlage für den NRW-Landesverband. Genau dieser liefert sich nämlich in den vergangenen Monaten einen heftigen Lagerkampf mit der "Jungen Alternative", weil man sie im NRW-Vorstand für zu rechtsextrem hält. In der Bundespartei mit dieser Haltung durchzudringen ist in Essen somit erneut gescheitert. Allerdings knapper, als das bei vorherigen Parteitagen der Fall war.