Kommentar zum Vorlesungsstart: Mehr Debatte über die Lehre, bitte!

Aber: Diese Debatten überlagern viel. Kaum jemandem ist zum Beispiel der Ernst der Lage in den technischen Berufen klar. Dort sinkt die Zahl der Studierenden wahrnehmbar. Weil - so vermutete es unlängst ein Hochschulrektor - immer noch zu wenig Frauen ein entsprechendes Studium anfingen. Hier müsse dringend nachgesteuert werden, da reichten keine spielerischen Girls-Days einmal im Jahr, so der Hochschulvertreter.

Absurde Befristungsquoten an den Hochschulen

Und auch in der Belegschaft knirscht es noch immer. Die Befristungsquoten liegen absurd über dem, was in der restlichen Arbeitswelt üblich ist. Trotz Absichtserklärungen von Bund und Land ist immer noch nicht genug passiert, um dem akademischen Mittelbau eine Perspektive an den Hochschulen zu bieten. Das fördert Frust und geht zu Lasten der Lehre.

Wir müssen uns deshalb politisch dringend die Frage stellen, welche Hochschullandschaft wir eigentlich wollen? Geht es um einen gesellschaftlichen Fortschrittsmotor, dann haben wir in den letzten Jahren viel Zeit verloren und wir sollten endlich damit anfangen, deutlicher über Lehre, Forschung und deren Organisation wie Finanzierung zu reden, statt über kalte Hörsäle.