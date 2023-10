Protest wegen umstrittenem US-Prediger in Essen

250 freikirchliche Gemeinden eingeladen

Franklin Graham ist der Sohn des US- Baptistenpredigers Billy Graham. Auch er hatte vor 30 Jahren schon in der Grugahalle gepredigt. Graham steht an der Spitze der "Billy Graham Evangelistic Association", ist Chef der Hilfsorganisation "Samaritan's Purse" und sei Unterstützer von Donald Trump.

Trotz all der Kritik: mehr als 200 freikirchliche Gemeinden unterstützen das Event "Festival Of Hope". Viele hundert Gäste werden erwartet. Eine Freie Evangelische Gemeinde in Essen distanziert sich von Graham und nimmt nicht teil – wegen seiner Verbindungen zu Trump und seiner Haltung zur Homosexualität.