Straßenbahn-Tour zu besonderen Krippen in Essen

Weihnachtsfans, die einfach nicht genug bekommen können, dürfen sich in Essen über ein ganz besonderes Angebot freuen. Noch bis zum 30. Dezember gibt es eine Straßenbahn-Tour zu besonderen Krippen in der Stadt. Die sogenannte Krippenlinie, das ist die Straßenbahnlinie 109, hält an insgesamt elf Krippen - von traditionell bis sehr modern interpretiert.

Punker zwischen heiliger Familie und Hirten

Ungewöhnlich in der Krippe: Ein rothaariger Punker

Die meisten Krippen entlang der Krippenlinie sind klassisch aufgebaut und sehen auch so aus, wie man eine typische Krippe kennt: Die heilige Familie im Stall, dazu Ochs und Esel, die heiligen drei Könige und die Hirten. Eine Krippe ist mehr als 100 Jahre alt und aus feinster Holzschnitzarbeit aus Oberammergau.

Ganz minimalistisch ist dagegen die Krippe, bei der die Figuren einfach nur Holzklötzchen sind. Auf denen stehen die Wörter Jesus, Maria, Josef, Hirte, Schaf und Ochse. Am ungewöhnlichsten ist sicherlich der Punker mit pinkem Irokesenschnitt, Kettenschmuck und Nietengürtel, der mitten in eine klassische Krippe gestellt wurde.

Schöne Krippen nicht nur in der Innenstadt

Die Idee der Krippentour hatte der Arbeitskreis "Essen. Krippenland". Der zeigt seit Jahren schon die unterschiedlichsten Krippen in der Essener Innenstadt, auch mal an ungewöhnlichen Orten wie der Touristen-Info, in Bankhäusern oder in Cafés.

Damit auch die besonderen Krippen in den umliegenden Stadtteilen besucht und gewürdigt werden, gibt es nun eben die Krippentour vom Essener Osten in den Essener Westen mit der Straßenbahn.

Unsere Quellen:



WDR-Reporterin

Evangelische Kirche Essen

Katholische Kirche Essen

Über dieses Thema berichtet der WDR am 27.12.23 auch im Fernsehen in der Lokalzeit Ruhr und im Radio auf WDR2.