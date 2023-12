Ein riesiger Wal schwimmt über dem Publikum vorbei, auch die Gesänge der Säugetiere sind zu hören. Es ist eine Reise tief in die Ozeane und das mitten in Bochum - im Zeiss Plantarium. Hier wird am Klima-Wochenende unter anderem die preisgekrönte Dokumentation "Sounds Of the Ocean" an die Kuppel projiziert.

Die Erde von oben sehen

Susanne Hüttemeister

Außerdem schaltet das Planetarium live zur Weltklimakonferenz nach Dubai. Susanne Hüttemeister ist die Leiterin des Bochumer Zeiss Planetariums. Ihr ist der wissenschaftliche Blick auf das Klima wichtig. Im Planetarium macht das Publikum einen Live-Ausflug ins Weltall und sieht die Arktis, die Tropen und Korallenriffe von oben.