Die vier Haupt-Wettkampfstädte für die Weltspiele der Studierenden liegen zwar an Rhein und Ruhr - in Duisburg, Bochum, Essen, Hagen und Mülheim an der Ruhr - das Hauptquartier für die Organisation des Events liegt aber in Düsseldorf. Nur der fünfte Austragungsort der World University Games Rhine-Ruhr 2025 ist außerhalb von NRW : In Berlin werden die Schwimm-Disziplinen ausgetragen.

Ministerpräsident Wüst trifft das Orga-Team

Das in Düsseldorf sitzende Orga -Team hat eine Mammutaufgabe vor der Brust: Zum Multisport-Event werden im Sommer 8.500 Teilnehmende aus 150 Nationen erwartet. Am Mittwoch hat sich NRW -Ministerpräsident Henrik Wüst beim Organisationskomitee über die Vorbereitungen zu den Hochschul-Spielen informiert.

Das Social Media-Team hat viel zu tun

Leonie Wienkemper vom Social Media Team der World University Games Rhine-Ruhr interviewt Henrik Wüst

Kleinere Gruppen sind hier jeweils für ein Thema zuständig: Internationale Kommunikation, Gästemanagement, Logistik, Dopingkontrollen oder Unterbringung der Athleten. Leonie Wienkemper ist im Social Media Team. Sie erhält schon jetzt jeden Tag Dutzende Anfragen, erzählt sie: " Wie kann man sich selbst als Sportlerin oder Sportler nominieren, oder auch: Wann bekommt man eine Rückmeldung, ob man als Volunteer akzeptiert ist .“

Es werden noch Tausende Volunteers gebraucht

Stichwort Volunteers: 12.000 Freiwillige werden für die Weltspiele der Studierenden gebraucht. Es haben sich zwar schon viele Freiwillige gemeldet, aber es werden immer noch einige Tausend gesucht. Die Voraussetzungen: Die Bewerber müssen während der Wettkämpfe mindestens vier Tage Zeit haben und 18 Jahre oder älter sein.

Orga-Teams und Athleten fiebern den Spielen entgegen

Sticker der World University Games Rhine-Ruhr 2025

Und ebenso wie bei den Volunteers und beim Orga-Team ist auch bei den Athleten die Vorfreude auf die Spiele riesig. Helen Habib studiert in Köln auf Lehramt. Die 19-Jährige ist mehrfache deutsche Jugend-Meisterin im Judo. Für sie haben die World University Games einen extrem hohen Stellenwert: " Ich mach schon seit 16 Jahren Judo, also schon mein ganzes Leben. Auf ein solches Event arbeitet man natürlich hin, also wirklich mit der Welt zu konkurrieren .“

Die World University Games in Duisburg, Essen, Bochum, Mülheim, Hagen und Berlin steigen vom 16. bis 27. Juli. Es ist eines der größten Multisport-Events der Welt.