Der Modellbahnverband in Deutschland e.V. ( MOBA ) unterstützt die Messe Dortmund seit 30 Jahren dabei, Modellbahnenthusiasten zu finden, die ihre Anlagen auf der Messe ausstellen. Er hilft bei Organisation und Transport der Anlagen. Doch anderthalb Monate vor der Intermodellbahn 2025 hat der MOBA angekündigt, sich aus der Organisation zurückzuziehen und die Zusammenarbeit mit der Messe Dortmund zu beenden.

Streit um Vertragsbedingungen

Hintergrund ist, dass die Messe Dortmund nach der letztjährigen Messe den Vertrag mit dem MOBA neu verhandeln wollte. Die angebotenen Bedingungen bedeuteten allerdings eine deutliche Verschlechterung gegenüber früheren Jahren, schreibt der MOBA auf seiner Homepage.

Unter anderem habe die Messe im Vorfeld festlegen wollen, welche Parkflächen den Ausstellern der Modelleeisenbahnanlagen zur Verfügung stehen, sagte ein Sprecher dem WDR . Auch bei den Austellungsflächen und der Finanzierung hätten die Positionen weiter auseinander gelegen.

Der Versuch in Verhandlungen zu einer Einigung zu kommen sei gescheitert. Deshalb müsse der Verband einen Schlussstrich ziehen und die Zusammenarbeit beenden, auch im Sinne der 32 Aussteller, die bereit gewesen seien, ihre Anlagen auf der Intermodellbau zu zeigen.

Messe Dortmund überrascht von Schritt der MOBA

Bei der Messe Dortmund zeigt man sich überrascht vom Schritt der MOBA . Dieser habe die Messe im Vorfeld über den Schritt nicht informiert. Man stehe einer Zusammenarbeit weiter grundsätzlich offen gegenüber.

Zu den strittigen Vertragsinhalten will sich die Messe nicht äußern. Die Verantwortlichen dort zeigen sich zuversichtlich, dass die Messe trotz des Ausstiegs des MOBA auch in diesem Jahr wieder interessante und hochwertige Modellbahnanlagen zeigen kann. So sei zum Beispiel der Bundesverband Deutscher Eisenbahnfreunde mit einer eigenen Anlage dabei.

Die Intermodellbau gilt als die weltgrößte Messe für Modellbau. Seit fast 50 Jahren treffen sich dort jeden April Modellbaufans aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland, um zu sehen, was es neues gibt an Modelleisenbahnen, -flugzeugen oder -schiffen. Fast 600 Aussteller aus aller Welt präsentieren ihre Neuheiten. Die Messe lockt jährlich fast 90.000 Besucher an.