Temperaturen klettern weiter: Bis zu 20 Grad und viel Sonne in NRW

Temperaturen steigen auf bis zu 20 Grad

Diese Wetterlage lockt auch in den kommenden Tagen die Menschen nach draußen und sorgt für gute Laune. Zudem wird es nachts nicht mehr ganz so kalt. Schon in der Nacht auf Donnerstag fallen die Temperaturen nur noch in höheren Tal- und Muldenlagen des Sauerlands und Wittgensteiner Lands auf bis zu -4 Grad.

Tagsüber bleibt es dagegen dank eines immer breiter werdenden Hochdruckgebiets bis einschließlich Sonntag sehr sonnig und die Temperaturen steigen weiter auf 16 bis 20 Grad an. Wolken zeigen sich dabei nur sporadisch und in lockerer Form am Himmel.

Ungewöhnlich warm, aber kein Rekord

Diese hohen Temperaturen sind zwar ungewöhnlich, aber noch nicht auf Rekordkurs. Im März 2014 wurden zum Beispiel in Werl, Waltrop und Lüdinghausen bis zu 22,9 Grad gemessen. Dieses Jahr werden die Werte laut WDR-Wetterredaktion ein bis zwei Grad darunter liegen.

Zum Beginn der neuen Woche ist es dann auch erstmal wieder vorbei mit dem sommerlichen Wetter. In der Nacht zu Montag ziehen mehr Wolken auf die auch etwas Regen bringen, der nach einem bislang trockenen Monatsbeginn und dem für gewöhnlich ohnehin schon trockenen Februar in manchen Regionen auch dringend nötig ist.

Danach geht es wechselhafter und kühler weiter. Nach bis zu 14 Grad am Montag fallen die Temperaturen auf neun bis zehn Grad im Verlauf der Woche.

