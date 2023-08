Vor dem Schulgelände der Erwin-Hegemann-Schule sind rund 25 Eltern zusammengekommen. Eigentlich wollen sie gegen die Zustände in der Schule demonstrieren. Vor Kurzem war ein Kakerlaken-Befall bekannt geworden. Die Tiere sollen in verschiedenen Räumen der Schule unterwegs sein und den Kindern "über die Füße laufen" , berichten Eltern.

Demonstration geht im Gewitter unter

Im plötzlich einsetzenden Gewitter geht die kleine Demonstration aber sprichwörtlich unter. Nach rund 20 Minuten brechen die Eltern durchnässt ab. Auch ihre Zettel, auf denen "Schimmel macht unsere Kinder krank" und "Keine Kakerlaken in der Grundschule" standen, haben nur wenige Minuten durchgehalten.

Fotini Michailidous Sohn geht auf die Grundschule

Fotini Michailidou hat einen Sohn auf der Grundschule. "Wir wollen unsere Kinder in so einer Situation nicht auf die Schule hier schicken" , erzählt sie. "Das ist eklig." Ihren Sohn schicke sie seit ein paar Tagen nicht mehr zur Schule - aus Angst um die Gesundheit. Kakerlaken gelten als Überträger von Krankheiten. Das besorgt viele Eltern. Sie hätten einen Brief von der Schule bekommen, berichten mehrere.

Eltern sollen in Schulranzen nach Kakerlaken suchen

Darin stehe, dass die Eltern nach der Schule die Schuhsohlen ihrer Kinder abbürsten und die Schulranzen nach Kakerlaken durchsuchen sollen, um zu verhindern, dass die Insekten auch in den Wohnungen Fuß fassen. Die Eltern sehen aber die Stadt und die Schule in der Verantwortung: Das Kakerlaken-Problem müsse schnellstmöglich gelöst werden.

Kakerlaken in der Erwin-Hegemann-Schule

Die Stadt Hagen teilt auf Anfrage mit, dass es in der Erwin-Hegemann-Schule "einen Schädlingsbefall in Form von Kakerlaken" gibt. Eine Fachfirma habe die betroffenen Räume desinfiziert. In aufgestellten Kontrollfallen seien daraufhin keine weiteren Schädlinge zu finden gewesen. Es läge keine gesundheitsgefährdende Situation vor, so die Stadt.

Fotini Michailidou wundert sich über diese Darstellung. Es seien nicht nur ein paar Räume, sondern fast die ganze Schule betroffen gewesen. "Die kommen überall raus." Außerdem wundert sie sich darüber, dass die Schule für die Maßnahmen nicht geschlossen wurde - sondern regulär Unterricht stattfand.

Problem soll im Schulausschuss behandelt werden

Auch Katja Graf kommt zur Demonstration vor der Schule vorbei. Sie hat zwar keine Kinder an der Erwin-Hegemann, sitzt aber für die FDP im Hagener Schulausschuss und engagiert sich auch in der Stadtschulpflegschaft. Mit ihrem Besuch wolle sie zeigen, dass die Eltern nicht alleine gelassen werden.

Die Zustände an der Schule seien nicht alltäglich: "Da muss dringend was getan werden" , findet Katja Graf. Sie kündigt an, dass sie das Thema in den Schulausschuss tragen will.

Eltern: Schule ist sanierungsbedürftig

Doch nicht nur die Kakerlaken verärgern die Eltern. Die ganze Schule sei sanierungsbedürftig: " Die Kakerlaken, der Schimmel, die mangelnde Hygiene - das muss behoben werden ", fordert Fotini Michailidou. In den Wänden seien Löcher, das Treppenhaus sei marode.

Auch mangelnde Hygiene ist ein Problem

Eine Mutter zeigt Bilder von Toilettenräumen. Klos sind mit Fäkalien und Klopapier verstopft, die Wände sind verdreckt - augenscheinlich mit Kot. In Ecken bildet sich Schimmel. Die Bilder seien an einem Morgen kurz vor Unterrichtsbeginn aufgenommen worden, sagt sie.

Stadt reagiert auf Kritik

Die Stadt Hagen teilt mit: "Die sanitären Anlagen sind in einem üblichen Reinigungszustand." Die Problematik liege am "verantwortungslosen Verhalten einiger Schüler*innen mit unzumutbaren Folgen für alle Beteiligten."

Kritik, die viele Eltern nicht auf sich sitzen lassen wollen. Natürlich würden einzelne Kinder sich manchmal daneben benehmen und dagegen müsse man auch vorgehen. Die Toiletten würden aber nicht gründlich und vor allem nicht oft genug gereinigt.

Fotini Michailidou und die anderen Eltern hoffen, dass sich jetzt schnell etwas an der Schule ändert. Und dass die Schule grundlegend saniert wird. Am Ende der kurzen Demonstration sagt eine Mutter: "Ich hoffe, dass das jetzt was gebracht hat."

Über dieses Thema berichtete der WDR am 24.08.2023 auch in der Lokalzeit aus Dortmund im WDR Fernsehen.