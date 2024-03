143 Portraits in Dortmund: Jüdische Gemeinde erinnert an Schicksal der Geiseln

Über den ganzen Friedensplatz verteilt stehen die 143 Stühle. Auf jedem steht ein Portrait einer Geisel. Romi Gonem (23 Jahre) und Bar Kupershtein (22) sind nur zwei von ihnen. Sie wurden während des Terroranschlags der Hamas am 7. Oktober 2023 verschleppt. Auf den Bildern ist auch die Aufschrift "Bring him home now!" zu lesen.

Außer den Stühlen und Portraits ist auch ein großer Bildschirm aufgebaut. Er zeigt an, wie lange sich die Geiseln schon in der Gewalt der Hamas befinden. Mit jeder Sekunde rückt die Zeit näher an die vollen 150 Tage.

Schicksal der Geiseln berührt Passanten und Gemeindemitglieder

Anat Barsilai von der jüdischen Gemeinde trauert

Immer wieder bleiben Menschen stehen. Schauen sich die Portraits an. Machen Fotos. Eine von ihnen ist Brigitte Jülich. Sie findet die Aktion sehr eindrücklich. "Sonst ist es einfach nur eine Zahl. Die liest man jeden Tag. Auf den Fotos sieht man aber die Menschen, die es betrifft." Ihr geht das Ganze nahe. Besonders das genaue Schicksal der Geiseln: "Die Menschen sind entführt, man weiß aber zum Teil nicht mal, ob sie noch leben."