Das grüne Abitur – die neue Lust am Jagen

Michelle Guth (26) aus Duisburg bringt das Gewehr in Anschlag, zielt, schießt und eine zerfetzte Tontaube fällt zu Boden. Wenn im April wieder die landesweite Jägerprüfung stattfindet, das grüne Abitur, will sie dabei sein. Für Michelle ist es an diesem Samstagnachmittag die zweite Praxisübung auf dem Schießstand in Neukirchen-Vluyn. Nicht die einzige Frau, die sich hier für die Jägerprüfung qualifizieren möchte. Insbesondere bei Frauen ist das Interesse groß, der Anteil der Jagdschülerinnen lag bereits 2021 bei 28 Prozent, Tendenz steigend.

Sebastian Pahl (r.) mit seiner Lerngruppe im Duisburger Stadtwald

Michelle Guth geht es bei der Jagd vor allem um eine gesunde Ernährung - und um das Tierwohl. "Ich habe mich jetzt seit drei Jahren mit gesunder Ernährung auseinandergesetzt und da wir sehr viel Antibiotikum im Fleisch haben, plus die Massentierhaltung, das alles möchte ich nicht unterstützen. " Michelle Guth möchte aber nicht auf Fleisch verzichten, weshalb sie heute mit den anderen Kursteilnehmern den Umgang mit der Schusswaffe übt. " Schießen ist Zweidrittel Nervensache und Zweidrittel Können. Die meisten Leute fallen neben der Waffenhandhabung beim Schießen durch, weil sie Zittern und dann einfach daneben schießen ", erklärt Ausbildungsleiter Lothar Spitzer von der Kreisjägerschaft Duisburg.

Immer mehr Jäger in NRW

Unfallverhütungsvorschriften am Hochsitz