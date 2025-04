Thorsten Maurer hat sein Kind an Heiligabend kennengelernt. Einen Tag zuvor hatte seine Familie einen Anruf vom Adoptionsvermittler der Stadt Duisburg bekommen. " Wir hätten da ein Kind für Sie ", habe der Mann gesagt. Das Kind war in einer Babyklappe abgegeben worden.

"Das allerschönste Weihnachtsgeschenk"

Als Thorsten Maurer und seine Frau das Kind im Krankenhaus zum ersten Mal sahen, seien sie direkt " schockverliebt " gewesen. Schon am ersten Weihnachtsfeiertag nahmen sie es mit nach Hause, es sei das " allerschönste Weihnachtsgeschenk " gewesen, erinnert er sich. Thorsten Maurer heißt eigentlich anders, möchte aber seinen tatsächlichen Namen nicht nennen. Sein Adoptivkind ist inzwischen zehn Jahre alt.

Thorsten Maurer beim anonymen Interview mit dem WDR

Schätzungsweise rund 100 Babyklappen bundesweit

Babyklappen sind als letzter Ausweg für Mütter gedacht, die sich mit ihrem Kind überfordert fühlen. Die deutschlandweit erste Babyklappe wurde am 8. April 2000 in Hamburg-Altona eingerichtet. Schätzungen zufolge gibt es derzeit bundesweit etwa 100 dieser Einrichtungen. In NRW gibt es sie unter anderem an der Kinderklinik am St-Josef-Hospital in Bochum, am Klinikum Herford und am Krankenhaus Neuwerk in Mönchengladbach.