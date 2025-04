Saisonaus für Dortmunds Nico Schlotterbeck

Am Mittwoch (21 Uhr) tritt der BVB in der Champions League beim FC Barcelona zum Viertelfinal-Hinspiel an. "Nicos Ausfall trifft uns sehr hart. Er ist ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft und hat in dieser Saison mit konstant guten Leistungen überzeugt", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl: "Wir hoffen, dass er schnell wieder fit wird und er bekommt von uns auf dem Weg zurück die maximale Unterstützung."