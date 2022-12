IG Metall sieht bei HKM in Duisburg 3.000 Jobs gefährdet

Der Blick auf die Hochöfen in Duisburg-Hüttenheim ist imposant und lässt vermuten, wie viele Jobs an diesem riesigen Werk hängen. Alleine 3.100 Mitarbeiter arbeiten direkt am Standort. Laut IG Metall hängen an weiteren Stahlstandorten in NRW viele tausend Jobs am Fortbestand des Duisburger Werkes.

Doch der stehe auf der Kippe, wenn bis 2030 nicht wenigstens ein Hochofen weicht und zum Beispiel gegen eine Direktreduktionsanlage ersetzt werde. Gut zwei Milliarden Euro müssten alleine an diesem Standort in neue Technologien investiert werden. Sonst sei man nach 2030 nicht mehr wettbewerbsfähig, so die IG Metall und der Betriebsrat. Denn dann steigt der Preis, den Unternehmen für CO2 -Ausstoß zahlen müssen, deutlich an.