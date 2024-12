Am Freitagmorgen gegen drei Uhr trafen die ersten Rettungskräfte am Unfallort an der Nierenhofer Straße an der Grenze zu Velbert ein. Ein Auto ist in einer Kurve von der Straße abgekommen, hat die Leitplanke durchbrochen und ist dann mehrere Meter unterhalb der Fahrbahn am Hang hängengeblieben.

Vor dem Unfall hatte die Polizei den BMW verfolgt. Der Wagen soll gestohlen gewesen sein, ebenso die angebrachten Kennzeichen. Die Polizei geht davon aus, dass mehrere Personen im Fahrzeug waren.