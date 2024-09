10.000 Oberhausener Schüler setzen Zeichen für Demokratie

Wenn um 12 Uhr am Freitag in Oberhausen die Kirchenglocken läuten, dann beginnt eine ganz besondere Unterrichtsstunde für mehr als 10.000 Schüler. Das Motto ist für alle gleich: "Vielfalt ist unsere Heimat". Alle 53 Schulen sind dabei, von der Grundschule bis zum Berufskolleg.

Vier Orte - ein Motto

In einem Sternenmarsch laufen die Schüler aus unterschiedlichen Richtungen zu vier verschiedenen Standorten: der Fußgängerzone Sterkrade, dem Schulhof der Gesamtschule Oberhausen, dem Marktplatz in Schmachtendorf und dem größten Veranstaltungsort, dem Friedensplatz, an dem alleine fast 5.000 Teilnehmer erwartet werden.

Auf Bühnen gibt es Reden und Beiträge, auch und insbesondere von Schülern. Die Botschaft: sie wollen ein Zeichen setzen für Demokratie, für Vielfalt und Toleranz. Denn in den vergangenen Jahren hätten sich die Zukunftsängste der Schüler deutlich verstärkt. Deshalb wünschten sie sich ein Leben in Frieden und Freiheit.

Statement für Vielfalt und Toleranz

" Es ist den Schülern wichtig, unvoreingenommen Freundschaften schließen zu können ", schreiben alle 53 Schulen in einem Statement. Insbesondere der sich daraus ergebende Aspekt der Vielfalt sei den Schülern ein Herzensanliegen. Alle Menschen seien gleich, egal wie sie aussehen. Außerdem wollen sie ihre Meinung äußern können ohne schräg angeschaut zu werden.

Höhepunkt der Woche der Demokratie

" Die Aktion ist ausdrücklich keine Demonstration ", sagt Alice Bienk, Schulleiterin des Elsa Brändström Gymnasiums in Oberhausen. " Wir wollen unsere Kinder zu Demokraten erziehen, die selbst nachdenken. Wir wollen unbedingt, dass friedliche Meinungsäußerung ein probates Mittel ist, für etwas einzustehen ", sagt die engagierte Schulleiterin weiter.

Es sei sehr schwierig gewesen, alle 53 Schulen und Schulleiter unter einen Hut zu bekommen. Aber am Ende habe es für die gute Sache geklappt. Nun sind alle gespannt, ob alles so gut funktioniert, wie sie sich das ausgedacht haben. Die Aktion ist der Höhpunkt der "Woche der Demokratie" in Oberhausen. Schon die ganze Woche haben Schüler zu dem Thema gearbeitet, unter anderem haben sie Tafeln mit Grundgesetzen in der Fußgängerzone aufgehängt.

Unsere Quellen:



Reporter vor Ort

Schulleitungen der Oberhausener Schulen